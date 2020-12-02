В Киеве "минировали" здание Верховной Рады Украины

В правоохранительные органы 2 декабря поступило сообщение о том, что в Киеве якобы было заминировано здание Верховной Рады Украины.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на место происшествия были вызваны полицейские, взрывотехники и кинологи.

Во время проверки здания взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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