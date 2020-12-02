В Киеве "минировали" здание Верховной Рады Украины
В правоохранительные органы 2 декабря поступило сообщение о том, что в Киеве якобы было заминировано здание Верховной Рады Украины.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на место происшествия были вызваны полицейские, взрывотехники и кинологи.
Во время проверки здания взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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К правоохранителям 12 ноября поступило сообщение о якобы заминировании здания Верховной Рады Украины.
В Киеве "минировали" ТРЦ "Глобус", из здания эвакуировали посетителей.