В Киеве между полицейским и водителем маршрутки произошла стычка. Фото

В Соломенском районе Киева во вторник, 20 апреля, произошла стычка между водителем маршрутки и патрульным полицейским.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, правоохранители остановили маршрутный автобус якобы из-за нарушения карантина (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Патрульные заметили, что в транспорт перевозил больше людей, чем это позволено действующими карантинными ограничениями. Якобы, между правоохранителем и водителем возник конфликт, во время которого последний ударил полицейского. Детали и обстоятельства происшествия установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что на фотографиях, опубликованных в сети, можно заметить, что водитель, возможно, получил травму.

Напомним, 5 апреля в Киеве вступили в действие строгие карантинные ограничения – общественный транспорт курсирует только по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры. Было зафиксировано, что эти документы продавали в сети интернет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью.