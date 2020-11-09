В Киеве прохожий устроил самосуд над байкером за нарушение ПДД, тот жестоко ответил. Видео

В Оболонском районе Киева возник конфликт между прохожим и мотоциклистом, который ехал по пешеходной части улицы.

Как сообщает журналист Константин Андриюк в Facebook, инцидент произошел неподалеку от станции столичного метро "Почайна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина ударил пакетом мотоциклиста, двигавшегося с нарушением правил дорожного движения. Сообщается, что владелец двухколесного транспорта якобы побил пешехода, а после уехал в неизвестном направлении.

В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL отметили, что обращений к правоохранителям по поводу данного инцидента не было.

"По данному факту полиция проводит проверку", – уточнили в отделе коммуникации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 ноября на платформе станции метро "Славутич" мужчина напал на полицейского, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски.