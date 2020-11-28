В Киеве Mercedes обстреляли из автомата Калашникова. Фото

В субботу, 28 ноября, в Киеве неизвестный из автомата Калашникова обстрелял Mercedes, припаркованный во дворе на улице Драгоманова.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. Автомобиль принадлежит 20-летнему местному жителю (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Никто из людей в результате стрельбы не пострадал.

Оружие, из которого обстреляли машину, злоумышленник оставил возле нее. В Национальной полиции Киева происшествие пока никак не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Киева 44-летний мужчина стрелял из пистолета из-за замечания работника аптеки о маске. Когда охрана вывела его из помещения, правонарушитель достал пистолет и выстрелил в асфальт.