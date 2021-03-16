В Киеве мать ударила сына ножом из-за того, что он попросил деньги

В Деснянском районе Киева женщина во время семейной ссоры нанесла сыну два ножевых ранения в грудь.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в одной из квартир девятиэтажного дома на Лесном проспекте. Вечером 15 марта члены семьи устроили застолье.

"30-летний сын стал просить деньги у матери, а та, недолго думая, схватила кухонный нож и два раза ударила в грудь. Пострадавший с проникающими ранениями сам дозвонился в скорую помощь", – добавил источник.

Мужчину госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) на ул. Братиславской, а после этого полицейские задержали 62-летнюю женщину, которая толком не смогла объяснить, что произошло.

"Она находилась в состоянии алкогольного опьянения", – отметил собеседник OBOZREVATEL.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева пассажир такси ударил водителя ножом во время движения по оживленной дороге, а в Святошинском районе правоохранители задержали опасную банду отравительниц-рецидивисток, которые охотились на мужчин.