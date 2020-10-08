В Киеве маршрутка с пассажирами загорелась на ходу. Видео ЧП

В Киеве на улице Семьи Кульженко загорелась маршрутка прямо во время движения и с пассажирами внутри.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали в сообществе "Киев Оперативный". Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В первые минуты после возгорания водители, проезжавшие мимо, потратили на тушение пожара не один огнетушитель. Позже к борьбе с огнем подключились спасатели, прибывшие на двух пожарных машинах.

"Водители, которые проезжали мимо, бросились со своими огнетушителями на помощь. Чуть позже уже и спасатели ГСЧС подъехали. К счастью, никто не пострадал", – рассказали в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 4 октября, в Киеве на проспекте Свободы, 20 маршрутка №465 сбила трех человек, в результате чего один человек погиб.