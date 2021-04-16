В Киеве произошло смертельное ДТП с маршруткой

В пятницу, 16 апреля, в Киеве, на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, маршрутный автобус сбил женщину.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"На Ревуцкого маршрутный автобус сбил женщину-пешехода, которая пыталась перебежать дорогу в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте", – говорится в сообщении.

В комментарии OBOZREVATEL, информированный источник в полиции Киева подтвердил факт гибели женщины.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у поселка Бородянка Киевской области 15 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Peugeot. В результате аварии один человек погиб, а еще двое получили травмы.