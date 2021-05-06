В Киеве легковушка сбила мужчину и скрылась с места ДТП. Видео

В Голосеевском районе Киева в ночь с 5 на 6 мая на Столичном шоссе легковой автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичной полиции, машина, которая может быть причастна к аварии установлена (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Правоохранители выясняют место нахождение этого транспорта. Пешехода с травмами разной степени тяжести госпитализировали", – уточнили в полиции.

Портал Киев Оперативный сообщил, что пострадавшего нашел прохожий, который вызвал медиков и правоохранителей.

На месте происшествия обнаружили зеркало от автомобиля и по коду, который был на нем установили, что к ДТП может быть причастен Renault Logan белого цвета

"Через некоторое время на место ДТП прибыли родственники потерпевшего. Они сообщили, что сбитый мужчина поехал в Киев, но потом исчез и перестал выходить на связь", – говорится в сообщении.

Напомним, в Чабанах Киевской области 20-летний иностранец устроил смертельное ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 апреля легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.