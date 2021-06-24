В Киеве кредитор избил должника и бросил умирать у озера

В Дарницком районе Киева возле озера местные жители нашли жестоко избитого жителя Винницы.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в Бортничах. 35-летнему мужчине не успели помочь, от полученных травм он скончался.

По информации источника, человек пострадал во время драки. Как впоследствии выяснилось, он задолжал деньги своему знакомому и кредитор решил "наказать" его.

Подозреваемого уже задержали полицейские – им оказался 42-летний киевлянин. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть пострадавшего, убийце грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева на улице жестоко избили мужчину, потому что он отказался поделиться вином.

В том же районе бывший полицейский застрелил друга, приревновав свою красавицу-жену. Позднее выяснилось, что экс-правоохранитель причастен к налетам на ювелирные салоны в Киеве – за информацию о грабителе Киевский ювелирный завод обещал награду 100 тысяч гривен.