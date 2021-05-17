В Киеве кошку с котятами выбросили из окна многоэтажки

В Деснянском районе города Киева кошку и ее 4-х котят выбросили из окна многоэтажки. Только один котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там также отметили, что сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы довести дело до суда.

Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "Киевской городской и больницы ветеринарной медицины" работают для доведения дела до суда.

"От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Одно котенок выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Еще один был найден в квартире во время проведения следственных действий. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные и розыскные мероприятия в рамках открытого уголовного производства по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) ", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты проводят исследования трупов погибших животных. Выводы экспертизы будут переданы правоохранительным органам.

За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

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