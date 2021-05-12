В Киеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой

В Соломенском районе Киева в ночь с 11 на 12 мая конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Возможного стрелка уже задержали.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло на улице Волгоградской (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Якобы, конфликт начался на бытовой почве. Во время ссоры один из участников достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Пострадавшему оказали необходимую помощь – его жизни ничего не угрожает. Стрелка задержали – детали и обстоятельства происшествия установит полиция", – рассказал наш собеседник.

Напомним, в селе Корнеевка Броварского района женщина во время ссоры ударом ножа в сердце убила своего сожителя. Конфликт возник во время застолья.

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