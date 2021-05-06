В Киеве конфликт между мужчинами закончился поножовщиной

В Киеве на улице Литвинского в Дарницком районе столицы во время ссоры между мужчинами, один из участников конфликта получил ножевое ранение и был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что между мужчиной и компанией молодых возник конфликт.

"После словесной перепалки завязалась драка, во время которой фигурант схватил нож и ударил одного из компании парней. Злоумышленника задержали свидетели и передали правоохранителям. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали медицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Не судимого 30-летнего уроженца Кировоградской области правоохранители уже задержали. С места происшествия правоохранители изъяли нож и направили на проведение экспертизы.

Задержанному сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в столице патрульная полиция задержала участника АТО на Донбассе Михаила Майман, который известен тем, что в прошлом году подрался в ресторане с народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой. Майман не включил поворотник своего авто.