В Киеве компания избила мужчину за замечание по поводу нецензурных песен
В Киеве компания из шести человек избила мужчину за замечание по поводу песен с нецензурной лексикой.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев оперативный". Инцидент произошел около 21:45 на улице Героев Днепра возле магазина "Фора".
Компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.
В ответ они избили его и забрызгали глаза газом.
В сообщении сказано, что пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.
Полицейские начали поиск злоумышленников.
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