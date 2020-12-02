В Киеве компания избила мужчину за замечание по поводу нецензурных песен

В Киеве компания из шести человек избила мужчину за замечание по поводу песен с нецензурной лексикой.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев оперативный". Инцидент произошел около 21:45 на улице Героев Днепра возле магазина "Фора".

Компания слушала песни, в которых присутствовали нецензурные выражения. 35-летний мужчина сделал парням замечание.

В ответ они избили его и забрызгали глаза газом.

В сообщении сказано, что пострадавший был весь в крови. Прохожие вызвали ему скорую.

Полицейские начали поиск злоумышленников.

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