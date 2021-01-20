В Киеве избрали меру пресечения "Гитлеру", в суде его защищал адвокат Сталина

Лидеру неонацистской террористической группировки Олесю Черняку по прозвищу "Гитлер", задержанному СБУ в Киеве, избрали меру пресечения – ночной домашний арест.

Такое решение принял Шевченковский суд Киева. Прокуроры требовали более жесткой меры (круглосуточный домашний арест), но адвокату удалось немного смягчить меру пресечения, пишет "Страна".

Как отметило издание, в суде "Гитлера" защищал юрист Андрей Доманский. Ранее последний стал адвокатом советского лидера Иосифа Сталина по делу о депортации крымских татар после Второй мировой войны. Это расследование продолжается в Украине с 2015 года.

6 января Служба безопасности Украины заявила о пресечении деятельности неонацистской террористической группы последователей австралийского террориста Брентона Тарранта. По данным следствия, лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер".

Предварительно, "Гитлер" через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК.

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность четырех агентурных сетей ФСБ и задержала 11 российских агентов. Трех человек поймали при попытках совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры.