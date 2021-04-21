В Киеве избили ведущего 'Телебачення Торонто' Майкла Щура. Видео

В Киеве 21 апреля избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Журналист уточнил, что инцидент произошел около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Винтонива, он переходил дорогу по пешеходному переходу, но остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.

Одному из них журналист крикнул, чтобы он пропускал пешеходов. Тот слез с самоката и между ними началась перепалка.

"Он вытянул баллончик с газом и забрызгал мне глаза, а затем сел на самокат и продолжил поездку. Я догнал его и стащил с самоката. Мы оба нормально упали", – отметил Щур, добавив, что парень после этого ударил его.

Журналист написал заявление в полицию. Также он просит всех, кто мог видеть этот инцидент, написать ему в личные сообщения.

При этом Винтонив добавил, что если он в чем-то был не прав, то готов нести ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года журналисты 21 раз подвергали физической агрессии во время профессиональной деятельности.