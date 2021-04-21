В Киеве избили ведущего "Телебачення Торонто" Майкла Щура. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В Киеве избили ведущего 'Телебачення Торонто' Майкла Щура. Видео

В Киеве 21 апреля избили ведущего "Телебачення Торонто" Романа Винтонива (Майкл Щур) из-за замечания о правилах дорожного движения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Журналист уточнил, что инцидент произошел около 13:50-13:55 на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Винтонива избили за замечание о ПДД.

По словам Винтонива, он переходил дорогу по пешеходному переходу, но остановился, чтобы пропустить парней на самокатах, которые ехали по велодорожке.

Одному из них журналист крикнул, чтобы он пропускал пешеходов. Тот слез с самоката и между ними началась перепалка.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ярославов Вал и Ивана Франко.

"Он вытянул баллончик с газом и забрызгал мне глаза, а затем сел на самокат и продолжил поездку. Я догнал его и стащил с самоката. Мы оба нормально упали", – отметил Щур, добавив, что парень после этого ударил его.

Журналист написал заявление в полицию. Также он просит всех, кто мог видеть этот инцидент, написать ему в личные сообщения.

Журналист изобразил схематически, как все произошло.

При этом Винтонив добавил, что если он в чем-то был не прав, то готов нести ответственность.

Facebook Майкла Щура.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года журналисты 21 раз подвергали физической агрессии во время профессиональной деятельности.

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