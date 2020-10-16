В Киеве избили побывавшего в плену ветерана АТО и его жену. Фото

В пятницу, 16 октября, в Киеве избили участника АТО, который побывал в плену террористов и был освобожден в декабре 2019 года.

Об этом в Facebook сообщила военная ВСУ Татьяна Нун. После избиения мужчину отвезли на "скорой помощи" в больницу.

"В центре Киева избили собрата Ивана. Ваня участник АТО, в плену был 2 года и 11 месяцев, в декабре был освобожден из плена, лечился до сих пор в госпитале (травмы и заболевания после плена)", – рассказала она.

По ее словам, мужчину избили, когда он забирал на "Новой почте" волонтерскую тележку для бойцов.

"Пи*арасы на БМВ решили, что им все позволено и припарковались на дороге так, что их объехать было невозможно. Иван им посигналил, из машины сразу вышли два у*бана и начали бить нашего собрата. С Иваном в машине была его жена, она сразу выскочили и начала заступаться. Она также была избита этими у*бками. Когда вызвали полицию, нападавшие пытались убежать, ударив еще бампером машины Ивана", – рассказала Нун.

Она добавила, что мужчину отвезли в больницу, а нападавшие скрылись. Также она опубликовала фото пострадавшего и авто нападавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену.