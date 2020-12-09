В Киеве избили нардепа: все подробности

В Голосеевском районе Киева 9 декабря двое злоумышленников напали на народного депутата Украины.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, пострадавшим является нардеп Александр Юрченко (внефракционный).

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что в городе объявлен план-перехват.

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