В Киеве избили нардепа: все подробности
В Голосеевском районе Киева 9 декабря двое злоумышленников напали на народного депутата Украины.
Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, пострадавшим является нардеп Александр Юрченко (внефракционный).
"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", – рассказал наш собеседник.
Он добавил, что в городе объявлен план-перехват.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Выведенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $ 13 000 (вся сумма составляла $ 200 000), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В уголовном производстве о взятках фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере 3 миллионов гривен и вышел из СИЗО.
Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен оставлять мандат.
4 ноября решением Высшего антикоррупционного суда с него снят электронный браслет.
5 ноября словесный конфликт между Юрченко и Леросом возле здания Верховной Рады, закончился потасовкой в кулуарах парламента.