В Киеве из-за пешехода пострадала пассажирка троллейбуса. Видео

В Печерском районе Киева 15 апреля на улице Ивана Мазепы пешеход-нарушитель стал причиной травмирования пассажирки троллейбуса.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции столицы, 43-летний мужчина переходил дорогу в неразрешенном месте и внезапно появился перед транспортом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Водитель троллейбуса, пытаясь избежать аварии, резко нажал на тормоза.

"Пешеход не получил повреждений, зато была травмирована пассажирка троллейбуса, которая упала в салоне. Женщину госпитализировали в больницу", – рассказали в полиции.

Под Киевом на Броварской окружной дороге 9 апреля перевернулся грузовик DAF CF, который перевозил жидкий кислород. Возле города Белая Церковь Киевской области 13 апреля произошло ДТП с участием легковушки и бензовоза.

В селе Ксаверовка Киевской области 14 апреля на автодороге Киев – Одесса грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле поселка Бородянка Киевской области 15 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN и легкового автомобиля Peugeot.