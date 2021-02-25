В Киеве из-за падения глыб снега и льда с крыш пострадали еще двое человек

В Киеве на улице Большая Васильковская в четверг, 25 февраля, из-за падения с крыши глыбы снега пострадал мужчина.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, пострадавшему, на вид которому около 25 лет, оказана медицинская помощь (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Кроме того, Киев сейчас сообщает, что возле здания Киевского национального лингвистического университета сосулька упала на девушку. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно.

Отметим, в этом году уже регистрировались случаи падения сосулек, в результате чего были травмированы пешеходы. Так,14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму. Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина.

Кроме того, в Киеве 22 февраля из-за потепления с крыш домов начали активно падать сосульки. Уже повреждены несколько авто.