В Киеве из-за ДТП остановили скоростной трамвай: пассажиры показали переполненные автобусы. Видео

В Киеве из-за ДТП заблокировали движение скоростного трамвая, на линии выехали автобусы, которые тут же оказались забитыми пассажирами.

О происшествии сообщил в Facebook "Киев оперативный". Вечером 16 ноября на улице Борщаговской водитель Chevrolet Camaro вылетел с дороги, сбил ограду и оказался на трамвайных путях.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается, его причины устанавливают.

По информации Telegram-канала Сегодня, вместо трамваев на линии выпустили автобусы. В них сразу же набилось много пассажиров. Противоэпидемических мер они не соблюдают.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время карантина в Украине автотранспорт, в том числе маршрутные такси, а также троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров только на местах для сидения.