В Киеве из-за долга за ремонт мопеда похитили мужчину
В Шевченковском районе Киева двое мужчин похитили жителя столицы из-за долга за ремонт мопеда.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мужчина задолжал злоумышленникам 15 тысяч гривен.
Сначала преступники избили пострадавшего, находясь на территории гаражного кооператива, а потом отвезли домой к одному из похитителей и связали пластиковыми стяжками.
Спустя несколько часов киевлянин смог освободится и вызвать полицию. Злоумышленников уже задержали.
Отметим, ране в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек. Тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено в заброшенной канаве.
Во Львове 2 марта возле школы №82 на улице Шафарика неизвестный мужчина хотел похитить 6-летнюю девочку и попытался вырвать ребенка из рук матери. После неудачного нападения злоумышленник скрылся.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом преступники связали семью и забрали около 800 тыс. грн в валюте.