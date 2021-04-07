В Киеве из-за долга за ремонт мопеда похитили мужчину

В Шевченковском районе Киева двое мужчин похитили жителя столицы из-за долга за ремонт мопеда.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мужчина задолжал злоумышленникам 15 тысяч гривен.

Сначала преступники избили пострадавшего, находясь на территории гаражного кооператива, а потом отвезли домой к одному из похитителей и связали пластиковыми стяжками.

Спустя несколько часов киевлянин смог освободится и вызвать полицию. Злоумышленников уже задержали.

Отметим, ране в Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек. Тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено в заброшенной канаве.

Во Львове 2 марта возле школы №82 на улице Шафарика неизвестный мужчина хотел похитить 6-летнюю девочку и попытался вырвать ребенка из рук матери. После неудачного нападения злоумышленник скрылся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом преступники связали семью и забрали около 800 тыс. грн в валюте.