В Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании ребенка. Фото с особой приметой

В Киеве из-под стражи сбежал Замятин Евгений Владимирович, особая примета которого – большое тату на руке. 35-летний мужчина подозревается в изнасиловании ребенка до 14 лет.

О розыске фигуранта вечером во вторник, 6 июля, написала пресс-служба столичного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Как именно он смог сбежать, копы не сообщили.

Пресс-служба проинформировала, что лицо проходит подозреваемым по делу о совершении тяжкого преступления, и указала, что речь о ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В части этой статьи определяется наказание за изнасилование малолетнего (до 14 лет). За это светит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Известно, что Замятин родился 12.06.1986. Сбежал он 6 июля. "На поиски злоумышленника ориентирован личный состав столичной полиции", – сказано в сообщении.

Приметы вероятного преступника: 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Он был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки.

Украинцев, которые владеют информацией о месте нахождения гражданина, попросили сообщить ее по телефонам 097-893-84-14, 063-431-73-74 или по спецлинии 102.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Дроздовка Черниговской области 12-летняя семиклассница забеременела от своего соседа, которому 17 лет. Будущий отец ребенка Сергей заявил, что об уголовном наказании за секс с малолетней (который, независимо от согласия, считается изнасилованием) не знал.