В Киеве ребенок оставил послание другу и выбросился с 15-го этажа

В Голосеевском районе Киева с 15-го этажа выбросился мальчик. В результате полученных травм ребенок погиб.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 19 января в многоэтажном доме по переулку Феодосийскому. В начале первого ночи 12-летний ребенок написал предсмертную записку и выбросился из окна квартиры.

По информации источника OBOZREVATEL, записка была адресована другу. В ней мальчик пожаловался на непонимание старших членов семьи.

Отметим, что в январе в столице практически ежедневно происходят самоубийства. Возраст принявших страшное решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

19 января в Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января в Киеве мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, но выжил. Патрульных полицейских, которые нашли его, украинец принял за ангелов. Видео с места инцидента, снятое нагрудной камерой копа, опубликовала пресс-служба патрульной полиции.