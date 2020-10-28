В Киеве из окна многоэтажки выпала женщина. Фото с места ЧП

Кирилл Лютый Криминал 00:48, 29.10.2020

В Дарницком районе Киева в среду, 28 октября, из окна многоэтажки выпала женщина.

Как передает Telegram-канал "Киев оперативный", трагедия произошла около 18:30 на улице Пчилки, 4.

"Вначале ещё подавала признаки жизни, но вскоре умерла. Известно, что девушка была молодая, имела двоих детей", – сказано в сообщении.

Причина ЧП пока что неизвестна.

Трагедия произошла на улице Пчилки, 4.
"Киев оперативный"
Женщина скончалась от полученных травм.
"Киев оперативный"
У нее остались двое детей.
"Киев оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Соломенской с 9-го этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок.

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