В Киеве из окна многоэтажки выпала 15-летняя девушка

В Дарницком районе Киева из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Харьковское шоссе, выпала несовершеннолетняя девушка.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, от полученных травм, она погибла на месте. Правоохранители устанавливают детали и причины происшествия.

Киев оперативный сообщил, что погибшей было 15 лет. Якобы она проживала с бабушкой и дедушкой, поскольку отец и мать нашли себе новые семьи.

Отметим, что это не первый случай гибели несовершеннолетних в столице в этом году.

Так, 28 января в поселке Чайки с 15-го этажа выпал 10-летний мальчик. Также с 15-го этажа в Голосеевском районе столицы 19 января выпал 12-летний мальчик. Он написал предсмертную записку.

Кроме того, 1 февраля в Шевченковском районе Киева несовершеннолетняя выпрыгнула из окна пятого этажа из-за ссоры с парнем. Ее с множественными травмами доставили в лечебное учреждение. В Голосеевском районе Киева из балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 25 февраля из окна школы, расположенной на улице Ованеса Туманяна, выпал 12-летний мальчик.