В Киеве из коллектора достали тело мужчины

В Голосеевском районе Киева 13 декабря в люке теплотрассы, расположенного на улице Саперно-Слободской, 6, нашли тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, спасатели с помощью веревки достали погибшего и передали сотрудникам полиции.

Информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что мужчину нашел его знакомый. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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