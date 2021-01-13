В Киеве из коллектора достали тело мужчины
В Голосеевском районе Киева 13 декабря в люке теплотрассы, расположенного на улице Саперно-Слободской, 6, нашли тело мужчины.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, спасатели с помощью веревки достали погибшего и передали сотрудникам полиции.
Информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что мужчину нашел его знакомый. Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Киеве 6 декабря из окна квартиры, расположенной на 8 этаже в доме по адресу Романа Шухевича (Ватутина), 33, выпал 3-летний мальчик.
Позднее было установлено, что ребенка выбросила его мама. Свой поступок женщина нормально объяснить не смогла.