В Киеве из банкомата ювелирно выкрали почти 300 тысяч гривен

В Подольском районе Киева неизвестные выкрали три кассеты из банкомата "Укргазбанка". Исчезло более 280 тыс. грн.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло на проспекте Свободы, 22. Банкомат находится в здании детской поликлиники.

"9 октября в банкомат загрузили пять кассет с деньгами, а 15-го в отдел мониторинга пришел сигнал, что уже приостановлена выдача денег крупными купюрами", – рассказал источник.

По его словам, непосредственно пропажу средств обнаружили уже во время инкассации 19 октября.

"Банкомат не имел повреждений, то есть его не ломали физически. Да и сигнализация не сработала", – объяснил собеседник OBOZREVATEL.

Банкомат "Укргазбанка" находится на проспекте Свободы. Google Maps

Сейчас расследованием преступления занимаются сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали мужчину и девушку, которые пытались взорвать банкомат. А на территории Винницкой и Киевской областей полицейские "взяли" членов вооруженной банды, которые взрывали банкоматы в разных регионах страны.