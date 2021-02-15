В Киеве искали взрывчатку на входе в метро: фото и видео с места событий

Один из выходов станции метро "Кловская" в Киеве 15 февраля вечером был перекрыт правоохранителями – искали взрывчатку.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На месте работала взрывотехническая служба. Правоохранители проверяли урну для мусора.

Напомним, что в июле 2020 года рядом со станцией метро "Минская" произошел взрыв. Как выяснилось, там были уничтожено два самодельных взрывных устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Святошинском районе столицы обнаружили гранаты в жилом многоэтажном доме.