В Киеве искали взрывчатку на входе в метро: фото и видео с места событий

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
1,5 т.
В Киеве искали взрывчатку на входе в метро: фото и видео с места событий

Один из выходов станции метро "Кловская" в Киеве 15 февраля вечером был перекрыт правоохранителями – искали взрывчатку.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция перекрывала один из входов в метро Кловская.

На месте работала взрывотехническая служба. Правоохранители проверяли урну для мусора.

На месте работали взрывотехники.
На месте работали взрывотехники.
Правоохранители проверяли урну для мусора.
Взрывчатку искали возле метро "Кловская".

Напомним, что в июле 2020 года рядом со станцией метро "Минская" произошел взрыв. Как выяснилось, там были уничтожено два самодельных взрывных устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Святошинском районе столицы обнаружили гранаты в жилом многоэтажном доме.

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