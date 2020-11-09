В Киеве задержали иностранцев на Mercedes: угрожали убить за iPhone

В Голосеевском районе Киева двое преступников напали на прохожего и отобрали мобильный телефон.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло 7 ноября. На улице Антоновича (Горького) к жителю Кировоградской области подошли двое неизвестных и потребовали отдать iPhone 11. В ином случае угрожали убить.

В итоге, выхватив из рук парня телефон, грабители сели в свой красный Mercedes-Benz и поехали в сторону "Мегамаркета". Благодаря оперативной ориентировке автомобиль был остановлен правоохранителями, а подозреваемые задержаны. При себе у них был телефон жертвы грабежа, стоимость которого стартует от 20 тыс. грн.

Пострадавший опознал преступников. По словам источника, ими оказались граждане Армении, проживающие в Киеве. Злоумышленникам по 48 и 30 лет, за грабеж им грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее iPhone 11 лишился парень в Дарницком районе Киева. Причем преступников тоже было двое, у одного из них – холодное оружие.

Также мы писали, что на улицах столицы орудует грабитель с пистолетом. Он подстерегает жертву, требует раздеться, а затем отдать деньги и ценности. Уже произошло несколько нападений.