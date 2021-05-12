В Киеве хулиган из-за замечания ударил ножом мужчину и женщину

В Деснянском районе Киева хулиган из-за замечания по поводу собаки ударил ножом мужчине в шею, а женщине в лицо. Киевлянин выгуливал животное без намордника.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, событие произошло на Лесном массиве на улице Кубанской Украины.

Злоумышленник во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку. В этот момент у подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а животное подбежало к ним и начала лаять.

"На просьбу 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Во время ссоры он ударил оппонентов ножом", – уточнили в полиции.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшему сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Напомним, в селе Корнеевка Броварского района женщина во время ссоры ударом ножа в сердце убила своего сожителя. Конфликт возник во время застолья. В одном из сел Белоцерковского района Киевской области 33-летний местный житель покончил с собой повесившись на дверной ручке. Тело погибшего нашла соседка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в ночь с 11 на 12 мая конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.