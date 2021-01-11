В Киеве грабители во время жесткого налета отобрали почти 6 миллионов гривен

В Шевченковском районе Киева возле пункта обмена валют произошло нападение, во время которого у мужчины отобрали сумку с 200 тысячами долларов.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на ул. Бульварно-Кудрявской в дневное время. Когда 42-летний киевлянин шел от обменника к своему автомобилю, рядом с ним резко затормозил черный Volkswagen Passat.

Из автомобиля выскочили трое неизвестных, повалили человека на землю и нанесли ему несколько ударов. Затем отобрали сумку, в которой было около 200 тысяч долларов (в гривне это 5 млн 656 тысяч), сели в Volkswagen и скрылись с места преступления.

Жертва нападения некоторое время преследовал преступников на своем автомобиле, но быстро потерял их из виду.

Источник OBOZREVATEL добавил, что во время нападения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, также у него сломан нос. Пострадавший был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Отметим, что ранее киевлянин уже становился жертвой нападения. В 2016 году у него отобрали два миллиона гривен. По информации нашего собеседника, мужчина имеет отношение к нелегальному обмену валют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева грабители в масках напали на девушку и отобрали миллион гривен, а в Дарницком районе преступник напал на 60-летнего врача-терапевта, когда тот вошел в лифт.