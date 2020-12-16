В Киеве грабители в масках напали на девушку и отобрали миллион

В Днепровском районе Киева произошло нападение, во время которого двое мужчин ограбили девушку.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на ул. Митрополита Андрея Шептицого.

К автомобилю Nissan Juke подбежали двое мужчин в масках-балаклавах. Один их них разбил стекло водительской двери и вытащил девушку на улицу, а второй в это время достал из салона две сумки с деньгами.

После этого грабители сели в автомобиль Skoda и скрылись с места преступления.

По информации наших источников, добычей грабителей стал миллион гривен (часть средств была в валюте).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области из автомобиля народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного украли документы и 100 тысяч гривен. А в Белой Церкви вооруженный 22-летний преступник за 2 часа ограбил три магазина.