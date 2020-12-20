В Киеве грабители отбирают миллионы: какие районы опасны и на кого нападают

В первой половине декабря, по официальной статистике полиции Киева, произошло около 60 грабежей и разбоев. Преступники нападают в разное время – как на женщин, так и на мужчин. Среди пострадавших есть и дети.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

По данным наших источников, рекордсменом по количеству грабежей стал Деснянский район Киева. За ним идут Шевченковский, Святошинский, Днепровский и Голосеевский – они примерно на одном уровне.

Чуть лучше ситуация в Соломенском районе, а совсем мало грабежей происходит в Подольском, Печерском и Оболонском районах столицы.

"Но не стоит питать иллюзии, будто там совсем безопасно. Также делайте скидку на то, что официальная статистика не полностью отражает количество преступлений. Многие люди просто не обращаются в полицию, особенно если у них отобрали небольшую сумму или, например, золотую цепочку", – рассказал собеседник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Если одни преступники охотятся по-крупному и планируют ограбление, то другие отбирают все подряд у случайных прохожих.

Одно из финансово удачных для грабителей преступлений произошло в вечернее время в Днепровском районе столицы – добычей стал миллион гривен (часть суммы была в долларах).

К Nissan Juke, за рулем которого была девушка, подбежали двое мужчин в масках-балаклавах и с ломами в руках. Они разбили стекла, вытащили жертву из авто и забрали из салона сумки с деньгами.

По информации наших источников, девушка работает бухгалтером и перевозила явно не свои личные средства. А преступники скорее всего работали по наводке.

Еще больший куш сорвала банда грабителей, которые избили предпринимателя и отобрали два миллиона гривен. Правда, это произошло уже на территории Киевской области – в Буче. Гастролеров из Житомирской области оперативно задержали правоохранители.

Подавляющее большинство нападений в Киеве происходит на случайных жертв и в вечернее время. Преступники предпочитают "работать" по одному, хотя иногда и группами.

В Деснянском районе четверо грабителей отобрали у 33-летнего мужчины дорогой телефон. Это произошло на ул. Закревского около 17 часов. А в Шевченковском районе на ул. Даниила Щербаковского трое преступников забрали у 23-летнего парня кошелек с документами и 700 долл.

У женщин на улице массово отбирают телефоны и вырывают сумки. Намного реже стали срывать цепочки, пик такого рода преступлений – в теплое время года.

Иногда грабители подстерегают жертву в подъезде. Одно из таких преступлений произошло в Деснянском районе на ул. Марины Цветаевой. Злоумышленник вырвал у 69-летней женщині сумку с вещами и деньгами в подъезде жилого дома, а потом скрылся.

Также жертвами грабителей становятся и дети. В Днепровском районе преступник отобрал мобильный телефон у 13-летней девочки. Это произошло около 10:00 на проспекте Алишера Навои.