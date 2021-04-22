В Киеве грабитель во время "обмена" валюты забрал у мужчины 50 тыс. евро

В Деснянском районе Киева преступник под видом обмена валюты по выгодному курсу забрал у киевлянина 50 тысяч евро и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, 27-летнего грабителя задержали в Броварах Киевской области.

Пострадавший 51-летний мужчина, нашел в интернете объявление об обмене иностранной валюты. Он позвонил на указанный номер и назвал адрес для встречи.

"После того, как киевлянин передал деньги для подсчета, злоумышленник скрылся с ними", – рассказали в пресс-службе.

Грабителя задержали в порядке статьи 208 КПК Украины, ему сообщили о подозрении. Кроме этого, он подозревается в совершении двух аналогичных преступлений на территории города Киева.

Отметим, в Оболонском районе Киева ранее неоднократно судимый мужчина под видом обмена валюты по выгодному курсу завладел деньгами 74-летнего жителя столицы. Пенсионер направлялся в пункт обмена валют, но на входе к нему подошел незнакомец и предложил обменять доллары на гривни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во время обмена валюты по "выгодному" курсу жительница столицы лишилась средств на сумму около 1,5 миллиона гривен.