В Киеве грабитель, угрожая пистолетом, заставил женщину отдать $5 тыс. Видео

В Оболонском районе Киева преступник, угрожая пистолетом матери с дочерью, заставил их отдать 5 тысяч долларов США.

Как рассказали в пресс-службе столичной полиции, разбойное нападение на автомобиль, в котором находились две женщины, произошло на улице Маршала Тимошенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На заднее сиденье авто сел неизвестный и потребовал деньги.

"Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, то одна из них попросила своего мужа привезти средства. Мужчина поговорил с грабителем, пообещал их привезти и позвонил в полицию. Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать преступника сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают", – уточнили в полиции.

Получив деньги, грабитель отпустил женщин – его задержали на следующий день в порядке статьи 208 КПК Украины. 30-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении разбоя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева преступник под видом обмена валюты по выгодному курсу забрал у киевлянина 50 тысяч евро и скрылся.