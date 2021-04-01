В Киеве грабитель ударил мужчину кирпичом и забрал 300 тыс. грн

В Деснянском районе Киева на улице Курчатова преступник ударил мужчину кирпичом по голове и вырвал сумку, в которой были 300 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, после нападения грабитель скрылся с места происшествия на автомобиле своего знакомого (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Для поиска преступника в городе была введена специальная полицейская операция.

"Просмотрев записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город", мы установили транспортное средство, на котором передвигался злоумышленник. Иномарку остановили на Броварском проспекте. Нападавшим оказался 37-летний уроженец Львовщины", – рассказали в полиции

У мужчины изъяли деньги и другие вещественные доказательства. Его задержали по статье 208 УПК Украины. По факту разбоя открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 1 апреля неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.