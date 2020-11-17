В Киеве грабитель среди бела дня напал на женщину с ребенком и бил по голове

В Подольском районе Киева на улице Абрикосовой 16 ноября, примерно в 12:30, произошло разбойное нападение.

Как сообщил OBOZREVATEL информационный источник, 35-летняя женщина с маленьким ребенком возвращались из продуктового магазина. Возле дома №7 их догнал неизвестный мужчина и стал бить прохожую по голове и требовать деньги.

"Женщина уворачивалась и защищала ребенка. В это время у нападающего из руки выпал нож. Она бросила на асфальт сумку и убежала", – отметил собеседник.

Когда жертва грабителя отталкивала его, то сорвала с него медицинскую маску, что впоследствии помогло опознать преступника. Подозреваемый уже задержан правоохранителями. Им оказался ранее не судимый местный 31-летний житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыла лавина грабежей: женщин раздевают на улице и нападают на детей.