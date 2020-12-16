В Киеве грабитель, сорвавший с женщины серьги, поскользнулся и упал перед копами. Фото задержанного

В Киеве в среду, 16 декабря, патрульные совместно с неравнодушным очевидцем задержали мужчину, который посреди улицы сорвал с женщины золотые серьги.

Преступление произошло днем на улице Академика Королева. Об этом сообщил Telegram-канал "Патрульная полиция Киева".

На линию 102 позвонила ограбленная женщина. Она рассказала, что злоумышленник подошел к ней сзади, сорвал серьги с ушей и начал убегать.

Грабителя попытался догнать другой мужчина, который видел происшествие.

"Направляясь на вызов, полицейские увидели гражданина, который выбегал со двора, и его догонял человек. Заметив патрульных, беглец растерялся, вследствие чего поскользнулся и упал", – сказано в сообщении.

Инспекторы отметили, что злоумышленник "так и не выпустил свой "трофей" с рук". Они показали соответствующую фотографию:

Напомним, в сети появилась карта Киева с местами, где в последнее время были зафиксированы случаи краж и грабежей. Для каждого случая прикреплены фотографии вероятных преступников и краткое описание.

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