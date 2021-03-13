В Киеве грабитель "обезоружил" свою жертву одеждой: детали происшествия
В Днепровском районе Киева грабитель напал на 72-летнего мужчину прямо в его квартире.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в пятиэтажном доме по ул. Минина. Причем преступнику даже не понадобилось взламывать замок.
"Супруга пожилого владельца квартиры ушла на работу, но не закрыла дверь – этим и воспользовался грабитель. Когда он вошел в квартиру, 72-летний мужчина смотрел телевизор. Преступник заломал ему руки и накинул на голову куртку – пожилой человек не смог оказать серьезного сопротивления", – рассказал источник.
По его словам, грабитель действовал быстро: в считанные минуты он нашел в шкатулке сбережения пожилой пары, чуть более 20 тысяч, и скрылся.
Правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался 30-летний местный житель.
Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в отделении "Новой почты" в Дарницком районе произошло разбойное нападение. В последнее время преступники стали чаще совершать налеты на финансовые учреждения и магазины столицы, а по всей Украине мошенники под видом врачей и полицейских отбирают последние сбережения своих жертв.