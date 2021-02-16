В Киеве грабитель напал на женщину в подъезде и ударил ножом: детали происшествия

В Оболонском районе Киева произошло разбойное нападение на женщину. Преступник подстерег жертву в подъезде многоэтажного дома.

Как стало известно OBOZREVATEL из информированного источника, во время нападения пострадала 50-летняя местная жительница. Грабитель в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал отдать ему сумку и кошелек.

"Женщина очень испугалась и стала громко кричать, в этот момент преступник ударил ее ножом в шею", – добавил источник.

По его словам, скорая помощь отвезла пострадавшую в больницу.

Еще два случая в подъездах, о которых информировал OBOZREVATEL, произошли в Деснянском районе. Во время этих нападений преступник (-и) использовал газовый баллончик – "ослеплял" жертв.

Пострадавшим –74 года и 56 лет. В результате нападения одна женщина получила химический ожог роговицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева мужчину, который пришел в кафе с малолетними детьми, ударили ножом в грудь. Причиной конфликта с другими посетителями заведения стал спор из-за неправильного ношения маски.

А в Голосеевском районе киевлянка нашла и спасла мужчину, которого после посещения ресторана отравил таксист. Второго пассажира через сутки нашли замерзшим.