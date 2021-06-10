В Киеве главу избирательной комиссии заподозрили в фальсификации выборов

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая осенью 2020 года, возможно специально, внесла неточные данные в протокол подсчета голосов. Она была главой одной из избирательных комиссий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Событие произошло в Дарницком районе столицы.

"Согласно материалам досудебного следствия, женщина подделала и подала в территориальную избирательную комиссию уточненный протокол подсчета голосов. В документ она внесла недостоверные сведения о получении одной из политических партий на 40 голосов больше, чем фактически было отдано избирателями при голосовании", – рассказали в прокуратуре.

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В пресс-службе полиции Киева уточнили, что неточность обнаружил официальный наблюдатель во время проверки результатов.

"Женщине предложили исправить неточность. Однако в новый бланк протокола она снова внесла ложные сведения, при этом членам своей комиссии она сообщила, что протоколы приняты без замечаний", – резюмировали в полиции.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум братьям, которые, возможно, причастны к продаже личных данных граждан Украины.