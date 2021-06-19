В Киеве фура задавила пешеходов, которые пытались перебежать дорогу. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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В Киеве фура задавила пешеходов, которые пытались перебежать дорогу. Фото и видео 18+

В Дарницком районе Киева 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.

Трагедия случилась на проспекте Бажана между станциями метро "Вырлица" и "Харьковская". Как сообщает dtp.kiev.ua, неподалеку был расположен подземный пешеходный переход (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Скорая констатировала смерть пешеходов.

"Киев оперативный" уточняет, что скорая, которая прибыла на место происшествия, констатировала смерть.

Подробности ДТП выясняют правоохранители.

ДТП произошло на проспекте Бажана.

Внимание! Видео содержит жуткие кадры и нецензурную лексику!

Фура задавила мужчину и женщину.

Отметим, что буквально вчера также в столице произошло такое же дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Она пыталась перебежать дорогу возле пешеходного перехода на бульваре Дружбы народов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 мая в Обухове погиб мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном для этого месте. Тогда также пострадал водитель автомобиля.

  • 24 мая на выезде из Киева столкнулись грузовик и легковой автомобиль, а затем оба транспортных средства взорвались и сгорели. Предположительно, авария случилась также из-за пешехода, перебегавшего дорогу. Всего тогда погибли три человека.

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