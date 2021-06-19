В Киеве фура задавила пешеходов, которые пытались перебежать дорогу. Фото и видео 18+
В Дарницком районе Киева 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.
Трагедия случилась на проспекте Бажана между станциями метро "Вырлица" и "Харьковская". Как сообщает dtp.kiev.ua, неподалеку был расположен подземный пешеходный переход (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Киев оперативный" уточняет, что скорая, которая прибыла на место происшествия, констатировала смерть.
Подробности ДТП выясняют правоохранители.
Внимание! Видео содержит жуткие кадры и нецензурную лексику!
Отметим, что буквально вчера также в столице произошло такое же дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Она пыталась перебежать дорогу возле пешеходного перехода на бульваре Дружбы народов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая в Обухове погиб мужчина, перебегавший дорогу в неустановленном для этого месте. Тогда также пострадал водитель автомобиля.
24 мая на выезде из Киева столкнулись грузовик и легковой автомобиль, а затем оба транспортных средства взорвались и сгорели. Предположительно, авария случилась также из-за пешехода, перебегавшего дорогу. Всего тогда погибли три человека.