В Киеве фура без тормозов снесла остановку

Борис Бондарь Криминал 21:38, 20.10.2020 Обновлено: 21:49, 20.10.2020

На улице Пироговский путь в Киеве у грузовика отказали тормоза, и он снес остановку общественного транспорта.

Об этом сообщил в Facebook Киев Оперативный. В сообщении сказано, что в результате инцидента никто не пострадал.

На фото видно полностью разрушенную остановку. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

"Это все, что вам нужно знать о том, как проходит техосмотр у подобных авто", – сказано в комментарии к фото.

Грузовик врезался в остановку
Facebook Киев Оперативный
Фура без тормозов сбила остановку
Facebook Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Жилярди в Харькове произошло крупное ДТП с грузовиком. Автомобиль, у которого отказали тормоза, "снес" три легковушки и автобус.

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Кияни Криминал

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