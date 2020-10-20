В Киеве фура без тормозов снесла остановку

На улице Пироговский путь в Киеве у грузовика отказали тормоза, и он снес остановку общественного транспорта.

Об этом сообщил в Facebook Киев Оперативный. В сообщении сказано, что в результате инцидента никто не пострадал.

На фото видно полностью разрушенную остановку. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

"Это все, что вам нужно знать о том, как проходит техосмотр у подобных авто", – сказано в комментарии к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Жилярди в Харькове произошло крупное ДТП с грузовиком. Автомобиль, у которого отказали тормоза, "снес" три легковушки и автобус.