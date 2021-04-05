В Киеве двое россиян избили парня из-за 'слабоалкоголки'. Фото

В Киеве на Подоле двое россиян избили парня, который распивал на улице слабоалкогольные напитки.

Обоим уже объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, 3 апреля группа молодых людей на Почтовой площади на Подоле увидели парня и девушку, которые употребляли слабоалкогольные напитки. Они представились гражданами Украины и активистами, а также сделали паре замечание, которое сопровождалось нецензурными высказываниями.

"На замечание парень сразу спрятал металлические банки в бумажный пакет, но молодые люди продолжили нецензурно выражаться, а затем повалили его на землю и начали бить ногами и руками в область головы, туловища и ног", – уточнили в прокуратуре.

Установлено, что хулиганские действия совершили двое граждан России 1989 и 1993 годов рождения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении молодых людей, которые распивали алкоголь, составлены административные протоколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 30 марта избили 28-летнего ветерана АТО. Правоохранителям удалось задержать нескольких несовершеннолетних лиц ромской национальности.