В Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, один погиб

В Святошинском районе Киева 27 января в результате падения в шахту лифта один человек погиб, а второй получил серьезные травмы.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, якобы мужчины упали с высоты 7 этажа.

"Это произошло в доме по переулку Приборному, 10. 23-летнего выжившего после падения сразу же госпитализировали в больницу. Причины происшествия будет устанавливать следствие", – добавил наш собеседник.

Отметим, что это не первый случай падения людей в шахту лифта в Святошинском районе. В конце осени 2020 года, в одном из торговых центров в результате подобного происшествия пострадал мужчина.

Кроме того, были зафиксированы травмирования рабочих на стройках Киева. В Деснянском районе Киева 30 декабря на территории стройки произошел пожар в кабине башенного крана.

Пожарные не могли сразу попасть на место происшествия из-за отказа администрации стройки. Приступить к тушению они смогли только после приезда полиции. Возгорание было ликвидировано в течение 20 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 6 декабря мужчина-рабочий на стройке упал в шахту лифта и выжил.