В Киеве двое мужчин требовали у иностранца несуществующий долг

В Печерском районе Киева правоохранители задержали двух вымогателей, которые угрожали гражданину Турции и его семье, требуя несуществующий долг.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, преступники хотели получить 1600 долларов США (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Угрозы и требования отдать деньги длительное время поступали на телефон потерпевшего, а также при личной встрече. Преступников задержали на бульваре Леси Украинки во время передачи средств

"Злоумышленникам, уроженцам иностранного государства, 1993 и 1995 годов рождения, сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу запугивали адвоката. Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что злоумышленников нанял гражданин Украины, который после развода обратился в суд из-за имущественного спора со своей супругой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Ворзеле Киевской области двое преступников обокрали частный дом, пока хозяева спали, а потом угнали их автомобиль BMW.