В Киеве двое мужчин избили жителя столицы и угнали его авто

В Соломенском районе Киева двое мужчин избили жителя столицы, а потом угнали его автомобиль. Злоумышленников в течение суток задержали в Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, один из нападавших, у которого ранее уже были проблемы с законом, находился в розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Событие произошло в одной из квартир на столичном проспекте Валерия Лобановского.

"Один из нападавших пригласил киевлянина в гости. В помещении между мужчинами возник конфликт, во время которого пострадавшему плеснули в лицо кипятком. После этого злоумышленники избили 37-летнего мужчину, отобрали сумку с личными вещами и скрылись на его автомобиле", – рассказали в пресс-службе.

29-летнему уроженцу Сумской области и 26-летнему киевлянину сообщили о подозрении в совершении угона и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее правоохранители задержали группировку, которая, возможно, причастна к угонам элитных автомобилей на территории Украины. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, задержанные могут быть причастны минимум к 7 подобным эпизодам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области мужчина ради страховки продал Jaguar и заявил в полицию об угоне.