В Киеве две несовершеннолетние девушки наглотались таблеток

В разных районах Киева в субботу, 10 апреля, были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы столицы пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, мотивы таких поступков девушек будут устанавливать правоохранители.

"В детскую больницу "Охмадет" привезли жительницу Оболонского района, которая у себя дома выпила 50 таблеток. В тот же день, в это медучреждение привезли еще одну киевлянку. У себя дома в Соломенском районе она приняла большое количество лекарственного препарата. Обеим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", – рассказал наш собеседник.

Отметим, что с начала года в столице практически ежедневно происходили самоубийства. Возраст погибших – от 12 до 90 лет.

В Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. В Киеве 21 февраля мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 18 марта из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома на проспекте Романа Шухевича, 24, выпал мужчина.