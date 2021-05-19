В Киеве драка возле ресторана закончилась стрельбой: ранили администратора

В Дарницком районе Киева во время конфликта возле ресторана мужчина избил оппонента, а потом случайно подстрелил сотрудника заведения. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что конфликт произошел на улице Ревуцкого, 15 возле ресторана "Культ Ревуцкого".

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции предварительно было установлено, что между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку.

"Один из участников схватки достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов. В результате он попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", – рассказали в пресс-службе.

26-летнего стрелка задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия и нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, ранее а Соломенском районе столицы 50-летняя жительница столицы убила зятя, а скрыть следы преступления помогала ее дочь. Более часа женщины замывали следы крови в квартире, где лежал еще живой 33-летний мужчина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева в среду, 19 мая, прохожий обнаружил мертвым 27-летнего местного жителя. На теле мужчины было около 18 ножевых ранений.